На Днепре уровень воды достигнет опасной низкой отметки

В истекший период (1-4 июля) на реках страны отмечались колебания уровней воды, в результате чего на Западной Двине у г. Витебск и Березине у г. Бобруйск улучшились условия для работы речного транспорта, а на Соже у г. Гомель уровень воды опустился ниже опасной низкой отметки, лимитирующей судоходство, на притоке Березины реке Сушанка у д. Суша вода вошла в русло.

По состоянию на 5 июля рост уровней воды наблюдается на Немане, Западной Двине на участке Улла – Полоцк, Вилии у д. Стешицы, Днепре у г. Жлобин, Березине у г. Светлогорск, Припяти у д. Черничи, некоторых их притоках и отдельных притоках Западного Буга. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Соже происходит спад уровней воды.

На Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды составляет в реках 17-25ºС, водоемах 22-24ºС.

В ближайшую пятидневку на реках будет преобладать спад уровней воды, на Днепре у г. Лоев уровень воды достигнет опасной низкой отметки.