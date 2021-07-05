Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 5 июля Переменная облачность. По юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +23.. +29°C. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +18.. +21°C, днем +25.. +27°C, вечером +21.. +24°C.

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▪ Опубликовано 05.07.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36927 | Новости в RSS.

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