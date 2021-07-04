Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 4 июля (воскресенье), в период с 14 часов до 20 часов по южной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град.

Оранжевый уровень опасности.