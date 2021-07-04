Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Сегодня, 4 июля (воскресенье), в период с 14 часов до 20 часов по южной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град.
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▪ Опубликовано 04.07.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36926
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