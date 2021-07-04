Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 4 июля Облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +23.. +28°С, по западной половине местами +20.. +22°С. Сегодня в Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +23 +25. Температура воздуха утром +19..+22°С, днем +23..+25°С, вечером +20..+23°С.

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▪ Опубликовано 04.07.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36923 | Новости в RSS.

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