Прогноз погоды по республике на день 3 июля

Облачно с прояснениями. По южной половине временами дожди, грозы, местами при грозах сильные ливни, в отдельных районах град. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление до 15-20 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит +21..+27°C.

В Минске днем облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), возможна гроза. Ветер северо-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +17..+20°C, днем +23..+25°C, вечером +19..+22°C.