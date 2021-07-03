Метеоновости
Прогноз погоды по республике на день 3 июля
Облачно с прояснениями. По южной половине временами дожди, грозы, местами при грозах сильные ливни, в отдельных районах град. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление до 15-20 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит +21..+27°C.
В Минске днем облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), возможна гроза. Ветер северо-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +17..+20°C, днем +23..+25°C, вечером +19..+22°C.
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▪ Опубликовано 03.07.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36921 | Новости в RSS.
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