Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

2 июля (пятница) на большей части территории ожидаются грозы, по южной половине ночью местами, днем во многих районах сильные ливни. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в дневные часы – град.

Оранжевый уровень опасности.