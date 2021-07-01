Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
2 июля (пятница) на большей части территории ожидаются грозы, по южной половине ночью местами, днем во многих районах сильные ливни. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в дневные часы – град.
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▪ Опубликовано 01.07.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36914
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