Прогноз погоды по республике на 2-4 июля

2 июля погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по южной половине скажется влияние фронтального раздела. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются дожди, грозы. По южной половине ночью местами, днем во многих районах пройдут сильные ливни. В дневные часы отдельных районах град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью +13..+19°С, днем +22..+28°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

3-4 июля погодные условия будет определять область пониженного атмосферного давления и фронтальные разделы. Облачно с прояснениями.

3 июля на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются сильные дожди, грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +13..+19°С, днем +20..+26°С.

4 июля ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах страны прогремят грозы. Ветер северо-восточный, северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная днем +21..+27°С.