Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 1 июля Переменная облачность. По юго-западной половине республики кратковременные дожди, грозы. При грозах местами сильные ливни, в отдельных районах град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление до сильного порывистого. Максимальная температура воздуха +25..+31°С. Сегодня в Минске: местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), возможна гроза. Ветер переменных направлений умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +19..+22°С, днем +28..+30°С, вечером +23..+26°С.

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▪ Опубликовано 01.07.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36911 | Новости в RSS.

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