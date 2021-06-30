 

Метеоновости

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

  1 июля (четверг) ночью по Брестской и Гродненской областям, утром и днем по юго-западной половине республики ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни, днем в отдельных районах град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В дневные часы по восточной половине республики максимальная температура воздуха достигнет +30..+31°С.
1 июля (четверг) днем в Минске максимальная температура воздуха достигнет +30°С.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 30.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36908

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