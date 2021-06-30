Прогноз погоды по республике на 1-3 июля

1 июля погоду в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, по юго-западной половине скажется влияние атмосферного фронта. Переменная облачность. Ночью по Брестской и Гродненской областям, утром и днем по юго-западной половине республики ожидаются кратковременные дожди, грозы. При грозах местами пройдут сильные ливни, днем в отдельных районах град. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью +14..+19°С, по северо-востоку местами она составит +11..+13°С, днем +25..+31°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

2-3 июля погодные условия будет определять область пониженного атмосферного давления и фронтальные разделы. Облачно с прояснениями.

2 июля на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются сильные дожди, грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +14..+20°С, днем +22..+28°С, по юго-западу страны она составит +20..+21°С.

3 июля на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются сильные дожди, грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +13..+19°С, днем +20..+26°С.