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На реках будут отмечаться колебания уровней воды с тенденцией к понижению
В истекший период (26-29 июня) прошедшие дожди обусловили повышение уровней воды на большинстве рек бассейнов Западной Двины, Немана, Вилии, Березины и Сожа, в связи с чем на притоке Березины реке Сушанка у д. Суша вода вышла на пойму. На реках бассейнов Днепра и Припяти преобладал спад уровней воды, на Днепре у г. Речица уровень воды опустился ниже опасной низкой отметки.
По состоянию на 30 июня рост уровней воды наблюдается на Западной Двине на участке Полоцк – Верхнедвинск, Немане на участке Белица – Гродно, Соже на участке Кричев – Славгород, Днепре у г. Орша, Березине у г. Бобруйск, некоторых их притоках. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на реках бассейнов Вилии, Припяти и Западного Буга отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-18 см.
На Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.
Температура воды понизилась и составляет в реках 16-25ºС, водоемах 21-25ºС.
В ближайшую пятидневку на реках страны будут отмечаться колебания уровней воды с тенденцией к понижению, на Соже у г. Гомель уровень воды достигнет опасной низкой отметки.
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▪ Опубликовано 30.06.21 | гидрологи Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36906
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