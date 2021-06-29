Прогноз погоды по республике на 30 июня, 1-2 июля

30 июня погоду в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, днем по юго-западу скажется влияние атмосферного фронта. Переменная облачность. Ночью местами по северо-востоку, днем в отдельных районах республики ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+17°С, днем +25..+31°С. Атмосферное давление будет слабо падать. Облачно с прояснениями.

1 июля погоду обусловит поле пониженного атмосферного давления и атмосферный фронт, смещающийся с юго-востока Польши. Ночью преимущественно по юго-западной половине, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются сильные дожди, грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+19°С, днем +23..+29°С, по юго-востоку местами до +31°С.

2 июля республика окажется в зоне активной фронтальной системы, смещающейся с территории Украины. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Местами сильные дожди, грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +14..+20°С, днем +22..+29°С.