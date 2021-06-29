Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Сегодня, 29 июня (вторник), в период с 11 часов 30 минут до 17 часов на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами град, сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Грозовая деятельность сохранится до 23 часов.
Днем 30 июня (среда) по юго-западной половине максимальная температура воздуха достигнет +30 +31.
Сегодня, 29 июня (вторник), в Минске в период с 11 часов 30 минут до 17 часов ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Грозовая деятельность сохранится до конца дня.
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▪ Опубликовано 29.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36899
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