Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 29 июня (вторник), в период с 11 часов 30 минут до 17 часов на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами град, сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Грозовая деятельность сохранится до 23 часов.

Днем 30 июня (среда) по юго-западной половине максимальная температура воздуха достигнет +30 +31.

Сегодня, 29 июня (вторник), в Минске в период с 11 часов 30 минут до 17 часов ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Грозовая деятельность сохранится до конца дня.

Оранжевый уровень опасности.