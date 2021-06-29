Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 29 июня Переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +22..+28°С. Сегодня в Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром +16..+18°С, днем +23..+25°С, вечером +19..+21°С.

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▪ Опубликовано 29.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36897 | Новости в RSS.

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