Прогноз погоды по республике на 29-30 июня, 1 июля

29 июня погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления и влажная неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +13..+18°С, днем +22..+28°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет незначительно падать.

30 июня республика останется в области пониженного атмосферного давления. По северо-востоку, а в дневные часы и крайнему юго-западу страны скажется влияние фронтальных разделов. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку, а в дневные часы и по крайнему юго-западу страны кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+17°С, днем +23..+29°С, в основном по юго-западу +30..+31°С.

01 июля погоду обусловит атмосферный фронт, смещающийся с юго-востока Польши. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-западной половине, днем на большей части территории страны кратковременные дожди. В отдельных районах сильные дожди, грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+19°С, днем +22..+29°С, по юго-востоку местами до +31°С.