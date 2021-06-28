Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 28 июня Переменная облачность. Местами, а по Витебской и Могилевской областям на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах республики грозы. Ветер северо-западный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха +21.. +27°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром +17.. +20°С, днем +23.. +25°С, вечером +19.. +22°С.

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▪ Опубликовано 28.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36894 | Новости в RSS.

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