Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 27 июня Облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +21..+27°С, по юго-востоку +28..+30°С. Сегодня днем в Минске: облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Ветер северо-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +19..+21°С, днем +22..+24°С, вечером +18..+20°С.

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▪ Опубликовано 27.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36891 | Новости в RSS.

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