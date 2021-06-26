 

Метеоновости

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!

  В ночные и утренние часы 27 июня (воскресенье) на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
В ночные и утренние часы 27 июня (воскресенье) в Минске ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.


Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном явлении»

▪ Опубликовано 26.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36888

Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».

 → ВСЕ НОВОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 