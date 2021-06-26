Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!

В ночные и утренние часы 27 июня (воскресенье) на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В ночные и утренние часы 27 июня (воскресенье) в Минске ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.