Прогноз погоды по республике на день 26 июня

Облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, местами град. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха максимальная днем составит +23..+29°C, по востоку +30..+34°C, в отдельных районах +35..+36°С.

В Минске ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), гроза. Утром при грозе местами по городу сильные ливни. Ветер северо-западный умеренный, при грозе порывистый, местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха утром +18..+21°C, днем +26..+28°C, вечером +21..+24°C.