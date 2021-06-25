Прогноз погоды по республике на 26-28 июня

26 июня погоду в Беларуси будет определять атмосферный фронт, медленно смещающийся в восточном направлении, вслед за которым начнет поступать более прохладная воздушная масса. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, при грозах в отдельных районах ожидаются сильные ливни, днем местами град. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью +16..+22°С, днем +23..+29°С, по востоку республики она составит +30..+34°С, в отдельных районах воздух прогреется до +35..+36°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

27-28 июня республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления и под влиянием атмосферного фронта, медленно смещающегося в восточном направлении. Облачно с прояснениями.

27 июня преимущественно в центральных и восточных районах страны пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы, в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью +14..+21°С, днем +22..+27°С, местами до +29°С.

28 июня местами, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью +13..+20°С, днем +21..+27°С.