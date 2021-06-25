На Днепре уровень воды приблизится к опасной низкой отметке

В истекший период (22-24 июня) на реках страны наблюдался спад уровней воды, в результате чего на Березине у г. Бобруйск уровень воды достиг опасной низкой отметки, при которой отмечаются затруднения в работе речного транспорта.

По состоянию на 25 июня почти повсеместно на реках происходит спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-10 см, лишь на Вилии, в результате выпадения осадков, наблюдается рост уровней воды с интенсивностью 6-7 см за сутки.

На Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев и г. Жлобин, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство. Температура воды повысилась и составляет в реках 18-28ºС, водоемах 24-27ºС.

В ближайшую пятидневку на большинстве рек страны спад уровней воды сохранится, в результате чего на Днепре у г. Речица уровень воды приблизится к опасной низкой отметке.