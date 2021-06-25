Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!

26 июня (суббота) на большей части территории ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, днем местами град. В дневные часы 26 июня (суббота) максимальная температура воздуха по востоку составит +30 +34°С, в отдельных районах +35 +36°С.

26 июня (суббота) в Минске ожидается гроза, при грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, ночью и утром при грозе в отдельных районах города – сильные ливни.

Оранжевый уровень опасности.