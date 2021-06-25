Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

25 июня (пятница) в период с 6 до 12 ч. на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Грозовая обстановка сохранится до конца дня. В Минске в период с 6 до 12 ч. 25 июня (пятница) ожидается гроза. При грозе шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Грозовая обстановка сохранится до конца дня.

Оранжевый уровень опасности.