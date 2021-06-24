Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
24 июня (четверг) в период с 16 до 21 ч. на большей части территории республики, Минской области и в Минске ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Грозовая обстановка сохранится до конца дня.
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▪ Опубликовано 24.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36873
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