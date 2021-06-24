Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

24 июня (четверг) в период с 16 до 21 ч. на большей части территории республики, Минской области и в Минске ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Грозовая обстановка сохранится до конца дня.

Оранжевый уровень опасности.