Прогноз погоды по республике на 25-27 июня

25 июня погоду в Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, в западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта. Переменная облачность. Ночью по западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, в отдельных районах возможен град. Ветер ночью неустойчивый, днем южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +18..+23°С, днем +29..+34°С, на большей части Гомельской и Могилевской областей, а на остальной территории страны местами воздух прогреется до +35..+36°С. Атмосферное давление будет падать.

26-27 июня республика будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта, медленно смещающегося в восточном направлении, вслед за которым начнут поступать более прохладные воздушные массы. Облачно с прояснениями. 26 июня на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. Местами прогремят грозы, днем в отдельных районах пройдут сильные дожди, возможен град. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +16..+22°С, днем +21..+28°С, преимущественно по юго-востоку республики она составит +29..+34°С, в отдельных районах Гомельской и Могилевской областей воздух прогреется до +36°С.

27 июня на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы, ночью в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью от +13°С по западу до +22°С по востоку республики; днем +21..+27°С, в юго-восточных районах страны воздух прогреется до +31°С.