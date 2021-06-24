Метеоновости
Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении! (красный уровень опасности)
В дневные часы 24-25 июня (четверг-пятница) во многих районах максимальная температура воздуха составит +30 +34°С, местами, а в центральных и юго-восточных районах страны на большей части территории максимальная температура воздуха достигнет +35 +36°С.
В дневные часы 24 июня (четверг) в Минске максимальная температура воздуха составит +35 +36°С, 25 июня (пятница) максимальная температура воздуха по городу достигнет +31 +33°С.
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▪ Опубликовано 24.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36870
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