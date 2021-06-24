Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении! (красный уровень опасности)

В дневные часы 24-25 июня (четверг-пятница) во многих районах максимальная температура воздуха составит +30 +34°С, местами, а в центральных и юго-восточных районах страны на большей части территории максимальная температура воздуха достигнет +35 +36°С.



В дневные часы 24 июня (четверг) в Минске максимальная температура воздуха составит +35 +36°С, 25 июня (пятница) максимальная температура воздуха по городу достигнет +31 +33°С.

Уровень опасности: красный.