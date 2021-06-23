Прогноз погоды по республике на 24-26 июня

24 июня погоду в Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, в западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта. Переменная облачность. Местами по стране, а по Гродненской области на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В дневные часы по западу страны при грозах местами ожидаются сильные дожди, возможен град. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый, днем по западу в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +17..+23°С, днем +29..+34°С, на большей части Гомельской и Могилевской областей, а на остальной территории местами воздух прогреется до +35..+36°С. Атмосферное давление ночью и утром существенно не изменится, днем будет слабо падать.

25 июня погоду в стране будет определять очень теплая воздушная масса субтропического происхождения и фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы. Сохранится жаркая погода. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков; утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, возможен град. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +18..+23°С, днем +28..+34°С, местами, а по юго-востоку во многих районах воздух прогреется до +35..+36°С.

26 июня республика будет находиться в зоне атмосферного фронта, смещающегося в восточном направлении. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы, днем возможен град. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +16..+23°С, днем +23..+29°С, по востоку страны она составит +30..+32°С.