Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 23 июня Сохранится жаркая погода. Местами по западной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +29.. +34°С, на большей части Гомельской и Могилевской областей, а на остальной территории местами +35..+36°С. Сегодня в Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха утром +21..+24°С, днем +31..+34°С, вечером +25..+28°С.

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▪ Опубликовано 23.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36867 | Новости в RSS.

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