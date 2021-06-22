Метеоновости
Прогноз погоды по республике на 23-25 июня
23 июня погоду в Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса. Днем в западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта. Переменная облачность. Ночью в отдельных районах по западу, днем на большей части Брестской и Гродненской областей, а на остальной территории страны местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах республики прогремят грозы. В дневные часы по западу при грозах местами ожидаются сильные дожди, возможен град. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +18..+23°С, днем +29..+34°С, на большей части Гомельской и Могилевской областей, а на остальной территории местами воздух прогреется до +35..+36°С.
24 и 25 июня погоду в стране будет определять очень теплая воздушная масса субтропического происхождения и фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы. Сохранится жаркая погода. Переменная облачность.
24 июня местами по республике пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер неустойчивый умеренный, в дневные часы при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +18..+23°С, днем +29..+34°С, местами, а по юго-востоку во многих районах воздух прогреется до +35..+36°С.
25 июня местами по стране, а днем по Брестской, Гродненской и Витебской областям на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, днем ожидаются сильные дожди, возможен град. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +18..+23°С, днем +29..+34°С, местами, а по юго-востоку во многих районах воздух прогреется до +35..+36°С, в крайних северо-западных районах она составит+25..+28°С.
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▪ Опубликовано 22.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36866 | Новости в RSS.
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