Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 22 июня Переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +29.. +34°С, местами по юго-востоку +35°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха утром +22.. +25°С, днем +31..+33°С, вечером +25.. +28°С.

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▪ Опубликовано 22.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36862 | Новости в RSS.

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