Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
В дневные часы 21 июня (понедельник) на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +33°С.
В г. Минске 21 июня (понедельник) максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°С.
В дневные часы 22-24 июня (вторник-четверг) на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +34°С,
22 июня (вторник) в отдельных районах по юго-востоку воздух прогреется до +35°С,
23-24 июня (среда-четверг) местами по стране – до +35 +36°С.
В г. Минске 22-24 июня (вторник-четверг) максимальная температура воздуха достигнет +31 +33°С.
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▪ Опубликовано 21.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36861
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