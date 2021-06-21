Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

В дневные часы 21 июня (понедельник) на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +33°С.

В г. Минске 21 июня (понедельник) максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°С.

В дневные часы 22-24 июня (вторник-четверг) на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +34°С,

22 июня (вторник) в отдельных районах по юго-востоку воздух прогреется до +35°С,

23-24 июня (среда-четверг) местами по стране – до +35 +36°С.

В г. Минске 22-24 июня (вторник-четверг) максимальная температура воздуха достигнет +31 +33°С.



Оранжевый уровень опасности.