Прогноз погоды по республике на 22-24 июня

22 июня погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления и очень теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +17..+23°С, днем +29..+34°С, местами по юго-востоку +35°С.

23-24 июня сохранится влияние жаркой воздушной массы субтропического происхождения, 23 июня по западу, 24 июня и в центральных районах страны скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с юго-востока Польши. Переменная облачность.

23 июня по западу страны в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +17..+22°С, днем +29..+34°С, местами +35..+36°С.

24 июня местами по республике кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный умеренный, в дневные часы при грозах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +18..+23°С, днем +28..+34°С, местами +35..+36°С.