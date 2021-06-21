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На реках страны спад уровней воды сохранится
В истекший период (16-20 июня) на реках страны наблюдался спад уровней воды, в результате чего на Западной Двине у г. Витебск и Днепре у г. Жлобин уровни воды опустились ниже отметок, лимитирующих судоходство.
По состоянию на 21 июня на реках сохраняется спад уровней воды, суточная интенсивность его составляет 1-22 см.
На Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев и г. Жлобин, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок, при которых отмечаются затруднения в работе речного транспорта.
Температура воды повысилась и составляет в реках 17-25ºС, водоемах 22-26ºС.
В ближайшие дни на реках страны спад уровней воды сохранится, температура воды в реках и водоемах будет повышаться.
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▪ Опубликовано 21.06.21 | гидрологи Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36858
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