Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 21 июня Небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем +28..+33°C. В Минске небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха утром +21..+23°C, днем +30..+32°C, +26..+28°C.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 21 июня»

▪ Опубликовано 21.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36857 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 21 июня».