Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

В дневные часы 19 июня (суббота) максимальная температура воздуха на большей части территории республики достигнет +30 +32°С. В г. Минске максимальная температура воздуха достигнет +30°С. В дневные часы 20-21 июня (воскресенье-понедельник) максимальная температура воздуха на большей части территории республики достигнет +30 +33°С. В г. Минске максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°С. 22 июня (вторник) в республике сохранится жаркая погода.

Оранжевый уровень опасности.