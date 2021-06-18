Метеоновости
Прогноз погоды по республике на 19-21 июня
19 июня сохранится влияние периферии антициклона с центром над Средней Волгой и очень теплой воздушной массы. Ожидается малооблачная без осадков погода. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +11..+17°С, днем +28..+32°С.
20-21 июня погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +15..+20°С, днем +28..+33°С.
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▪ Опубликовано 18.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36852 | Новости в RSS.
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