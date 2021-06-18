Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!
В дневные часы 19 июня (суббота) максимальная температура воздуха на большей части территории республики достигнет +30 +32°С. В г. Минске максимальная температура воздуха достигнет +30°С.
В дневные часы 20-21 июня (воскресенье-понедельник) максимальная температура воздуха на большей части территории республики достигнет +30 +33°С. В г. Минске максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°С.
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▪ Опубликовано 18.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36850
▪ Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».