Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!

В дневные часы 19 июня (суббота) максимальная температура воздуха на большей части территории республики достигнет +30 +32°С. В г. Минске максимальная температура воздуха достигнет +30°С.

В дневные часы 20-21 июня (воскресенье-понедельник) максимальная температура воздуха на большей части территории республики достигнет +30 +33°С. В г. Минске максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°С.

Оранжевый уровень опасности.