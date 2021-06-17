Прогноз погоды по республике на 18-20 июня

18 июня погодные условия в Беларуси будет определять периферия антициклона над центральными районами Европейской территории России. Ожидается малооблачная без осадков погода. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9..+15°С, днем +25..+31°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем незначительно падать.

19 июня сохранится влияние антициклона, перемещающегося на Среднюю Волгу. Ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +11..+16°С, днем +27..+32°С.

20 июня погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +13..+18°С, днем +28..+33°С.