Прогноз погоды по республике на 17-19 июня

17 июня погодные условия в Беларуси будет определять антициклон с центром над Смоленской областью России. Ожидается малооблачная без осадков погода. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +7..+13°С, по юго-востоку +14..+16°С, днем +23..+29°С.

18-19 июня погоду продолжит формировать антициклон, перемещающийся на центральные районы европейской части России. Ожидается жаркая сухая погода. Небольшая облачность.

18 июля без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10..+16°С, днем +25..+30°С.

19 июня без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +11..+16°С, днем +26..+32°С.