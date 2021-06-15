Прогноз погоды по республике на 16-18 июня

16 июня погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем по юго-востоку республики скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-востоку небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +8..+14°С, местами +15..+16°С, днем +22..+28°С. Атмосферное давление будет расти.

17-18 июня погоду будет формировать антициклон, перемещающийся с юга Балтийского моря через Беларусь на центральные районы европейской части России. Небольшая облачность.

17 июня без осадков. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +9..+15°С, днем +23..+29°С.

18 июня без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10..+16°С, днем +25..+30°С.