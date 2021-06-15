В ближайшую пятидневку на реках будет наблюдаться спад уровней воды

В истекший период (11-14 июня) на реках страны отмечался в основном спад уровней воды, в результате чего на Днепре у г. Лоев, Припяти у д. Черничи, ее притоке реке Стыр у д. Лопатино, притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа и притоке Сожа реке Беседь у д. Светиловичи вода вошла в русло.

По состоянию на 15 июня незначительный (1-10 см за сутки) рост уровней воды, обусловленный выпадением осадков, наблюдается на Немане, Вилии, Западной Двине у г. Сураж и г. Полоцк, Днепре у г. Орша и Березине у г. Бобруйск. На остальном протяжении указанных рек, а также на Соже и Припяти отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-11 см.

На Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок, при которых отмечаются затруднения в работе речного транспорта.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 14ºС до 22ºС.

В ближайшую пятидневку на реках будет наблюдаться спад уровней воды, в результате чего на Западной Двине у г. Витебск уровень воды опустится ниже отметки, лимитирующей судоходство, а на Днепре у г. Жлобин приблизится к ней.