Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 15 июня Переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +22 ..+28°С. Сегодня в Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха утром +18..+20°С, днем +23..+25°С, вечером +18..+20°С.

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▪ Опубликовано 15.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36836 | Новости в RSS.

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