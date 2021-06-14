Метеоновости
Прогноз погоды по республике на 15-17 июня
15 июня погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9..+15°С, днем +22..+28°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.
Переменная облачность.
16 июня погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по юго-востоку страны сохранится влияние неустойчивой воздушной массы. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+15°С, днем +20..+27°С.
17 июня сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха ночью +8..+14°С, днем +22..+28°С.
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▪ Опубликовано 14.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36835 | Новости в RSS.
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