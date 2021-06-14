Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 14 июня Облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +18..+24°C, по юго-востоку до +26°C. В Минске облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70 %), возможна гроза. Ветер северный порывистый. Температура воздуха утром +13..+15°C, днем +19..+21°C, вечером +16..+18°C.

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▪ Опубликовано 14.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36833 | Новости в RSS.

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