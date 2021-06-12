Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 12 июня (суббота) в период с 13 до 18 часов на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами – град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до 23 часов.

Сегодня, 12 июня (суббота) в период с 13 до 18 часов в г. Минске ожидается гроза. Грозовая обстановка сохранится до 23 часов.

Оранжевый уровень опасности.