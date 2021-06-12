Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Сегодня, 12 июня (суббота) в период с 13 до 18 часов на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами – град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до 23 часов.
Сегодня, 12 июня (суббота) в период с 13 до 18 часов в г. Минске ожидается гроза. Грозовая обстановка сохранится до 23 часов.
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▪ Опубликовано 12.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36829
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