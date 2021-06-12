Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 12 июня Переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +21.. +27°С. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80 %), возможна гроза. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха утром +14.. +17°C, днем +23.. +25°C, вечером +17.. +20°C.

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▪ Опубликовано 12.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36828 | Новости в RSS.

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