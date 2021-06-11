Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!
Сегодня, 11 июня (пятница) в период с 14.30 до 19 часов на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами – град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до 23 часов.
Сегодня, 11 июня (пятница) в период с 14.30 до 19 часов в Минске ожидается гроза. Грозовая деятельность сохранится до 23 часов.
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▪ Опубликовано 11.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36826
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