Прогноз погоды по республике на 12-14 июня

12 июня ночью погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы и атмосферного фронта. Переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый до умеренного, днем западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+14°С, днем +21..+27°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

13 июня погодные условия будет определять атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать неустойчивая прохладная воздушная масса со Скандинавии. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9..+15°С, днем +17..+22°С, по северо-востоку местами воздух будет прогреваться до +24°С.

14 июня территория страны будет находиться в прохладной неустойчивой воздушной массе, в ночные часы сохранится влияние фронтального раздела. Ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7..+14°С, днем +18..+24°С.