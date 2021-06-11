Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 11 июня Переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +21..+27°C. Сегодня днем в Минске: местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80 %), возможна гроза. Ветер северный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +15..+17°C, днем +23..+25°C, вечером +18..+20°C.

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▪ Опубликовано 11.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36820 | Новости в RSS.

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