Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!

Сегодня, 10 июня (четверг), в период с 13 до 19 часов на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами – град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до 23 часов.

Сегодня, 10 июня (четверг), в период с 15 до 19 часов в Минске ожидается гроза. Грозовая деятельность сохранится до 21 часа.

Оранжевый уровень опасности.